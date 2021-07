OL-Sporting CP : les compositions officielles

En stage à Murcie (Espagne) cette semaine, l'Olympique Lyonnais se déplace ce week-end au Portugal pour y terminer sa préparation estivale et avant de lancer sa campagne de Ligue 1 le 7 août face à Brest. Au programme, un match ce soir à Lisbonne face au champion en titre de la Liga Portugal Bwin, le Sporting CP, puis un autre contre le FC Porto le 31 juillet.

La suite après cette publicité

Face au Sporting, Anthony Lopes est le dernier rempart, derrière une défense à quatre composée par Léo Dubois, Marcelo, Sinaly Diomandé et Henrique. Houssem Aouar est titularisé au milieu aux côtés de Maxence Caqueret et Jean Lucas. Devant, Maxwel Cornet accompagne Moussa Dembélé et Karl Toko Ekambi.

Les compositions d'équipes :

Sporting CP : Adán - Inácio, Coates, Feddal - Esgaio, Palhinha, Nunes, Mendes - Gonçalves, Jovane Cabral - Paulinho

Lyon : Lopes - Dubois, Marcelo, Diomandé, Henrique - Jean Lucas, Caqueret, Aouar - Toko Ekambi, Dembélé, Cornet