Liga : à trois jours d’affronter Naples, le Real Madrid écrase Gérone et passe leader

À trois jours de son choc continental face à Naples, le Real Madrid s’est remis la tête à l’endroit. En déplacement chez l’invité surprise de ce début de saison de Liga, Gérone, les hommes de Carlo Ancelotti ont dominé leur adversaire dans les grandes largeurs (0-3), pourtant encore invaincu avant ce soir. Si le round d’observation aura duré cinq minutes, le temps de voir les coups de tête d’Herrera (3e) puis de Tsygankov (4e) inquiéter Kepa, Bellingham n’aura pas attendu bien longtemps pour perpétuer l’héritage de son début de saison exceptionnel. Influent, déroutant, l’Anglais a fait voler en éclat la défense catalane après 17 minutes de jeu.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Real Madrid 21 8 10 7 0 1 16 6 3 Girona 19 8 7 6 1 1 18 11

D’un service téléguidé de l’extérieur du pied, c’est lui qui permettait à Joselu d’inscrire son 4e but de la saison en Liga (0-1, 17e). Véritable poison par ses déplacements, l’ancien de Dortmund aurait pu rendosser son habituel costume de buteur sur une action où il aura décidément tout fait à Blind (28e), puis à nouveau en seconde période en s’y prenant à deux reprises (64e). Mais comme la patience est une vertu chez l’Anglais, en témoignent ses buts dans le temps additionnel à répétition, il a récidivé en marquant d’une belle reprise de volée sept minutes plus tard pour conforter sa place de meilleur buteur du championnat avec 6 réalisations (0-3, 71e).

Tchouaméni XXL, Vinícius Júnior timide

En parallèle, cette soirée aura également été celle d’Aurélien Tchouaméni. Souverain dans sa zone, précieux à la récupération, inspiré, le Français a par ailleurs marqué son premier but avec le Real Madrid à la suite d’un corner de Toni Kroos (21e, 0-2). On ne pourra en revanche pas en dire autant pour Vinícius. De retour de blessure après plus d’un mois d’absence, le Brésilien a donné la sensation de jouer sur la retenue. Face à son compatriote Couto, il aura peiné à s’exprimer, et ce malgré l’apport permanent de l’inoxydable et infranchissable Camavinga, encore excellent au poste de latéral gauche.

En fin de rencontre, Nacho Fernandez aura lui gâché la fête en étant expulsé à la suite d’un tacle assassin sur Portu (90+3e). Mais en tout état de cause, les supporters du Real Madrid peuvent être rassurés en marge du déplacement de leur club à Naples mardi (21h00), dans le cadre de la 2e journée de Ligue des Champions. La défaite face au rival l’Atlético il y a six jours semble bien avoir été rangée dans la boîte à mauvais souvenirs, et en plus, le Real est désormais leader du championnat au préjudice de son autre rival historique, le FC Barcelone.