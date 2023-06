Sedan : Maxence Carlier dans le viseur de plusieurs clubs

Le mercato sera animé à tous les étages cet été en France. Alors que plusieurs équipes de Ligue 1 et Ligue 2 ont d’ores et déjà commencé à avancer leurs pions pour se renforcer, le championnat de National ne déroge pas à la règle. Dans le troisième échelon, Sedan risque particulièrement de vivre un été agité alors que la situation du club est loin d’être optimal pour l’avenir. Pour rappel, les Vert et Rouge ont été rétrogradés en National 2 par la DNCG, même si le club a fait appel de la décision.

Pourtant septième du dernier championnat, le club des Ardennes a pu compter sur une belle saison de son défenseur Maxence Carlier, qui est apparu à 27 occasions sous le maillot du club lors de l’exercice qui vient de s’achever. Décrit comme un coéquipier exemplaire, il est polyvalent et dispose d’une belle relance. Selon nos informations, ce dernier serait pisté par des clubs suisses et belges, mais intéresse également dans l’Hexagone où le Red Star, Martigues et Annecy ont pris des renseignements. Le joueur n’est pas contre un départ alors que la santé financière de l’institution sedanaise empêche de se projeter sur le long terme.

