OL : Bruno Genesio choqué par le départ de Jean-Michel Aulas

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse avant de recevoir l’ESTAC dimanche après-midi dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1, l’entraîneur du Stade Rennais s’est dit choqué par le départ de Jean-Michel Aulas de la tête de l’Olympique Lyonnais : «j’ai été très surpris parce que j’ai appris la nouvelle par la notification d’un journal. C’est surprenant, presque choquant. Pour moi, il restera le président de l’OL. C’est l’OL, il a construit le club. C’est lui qui a tout construit, il a permis à l’OL de gagner des titres. Avant qu’il n’arrive, Lyon n’avait gagné que des Coupes de France. Il a permis à l’OL de gagner sept titres consécutifs, des Coupes et plein de choses. Mais aussi de construire un club exceptionnel, quasiment unique en France de par sa construction sportive mais aussi tous les structures avec le stade et ce qu’il y a autour.»

Le coach breton, qui a lui-même connu le dirigent de 74 ans en tant que président du club rhodanien durant la majeure partie de sa carrière, joueur et coach (réserve, adjoint puis équipe première) confondues, a tenu à lui rendre hommage : «pour moi, il restera l’OL, c’est lui qui représentera tout le temps le club et beaucoup de Lyonnais pensent comme moi. (…) C’est le reflet de notre société d’aujourd’hui. On ne respecte plus forcément ce qui a été fait, le passé. On consomme, on jette. C’est regrettable, encore plus pour quelqu’un qui a apporté énormément à Lyon mais aussi au foot français et au sport français en général.» Un hommage important rendu par le technicien de 56 ans, avant de jouer une rencontre décisive dans la course à l’Europe, puisque le SRFC est à trois points du LOSC, premier européen au classement du championnat après 34 rencontres.

À lire

Polémique du ramadan, choix entre la France ou l’Algérie : le clan d’Amine Gouiri réagit