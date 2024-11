Liga : l’Atlético de Madrid renverse Alavés

Toujours à la lutte pour rester dans la course au titre, l’Atlético de Madrid recevait Alavés et devait s’imposer pour reprendre la deuxième place du classement. Mais rapidement, Alavés a ouvert le score en début de partie grâce à Guridi, sur penalty (1-0, 7e) et tout était déjà à refaire pour les Colchoneros.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Atlético 29 14 +13 8 5 1 21 8 17 Alavés 13 14 -9 4 1 9 15 24

Timides tout au long du match, les Madrilènes ont dû attendre la fin de match pour renverser la partie. Aussi sur penalty, Griezmann égalisait enfin (1-1, 76e), avant que Sorloth ne donne la victoire aux locaux (2-1, 86e). Une victoire arrachée qui permet à l’Atlético de remonter provisoirement au deuxième rang, à quatre points du FC Barcelone, qui a encore un match en moins.