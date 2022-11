Pays-Bas : Xavi Simons confie son bonheur après l'annonce de la liste

La suite après cette publicité

L'une des très belles histoires de cet avant-Mondial. Sélectionné par Louis van Gaal pour participer à la prochaine Coupe du monde, Xavi Simons (19 ans), passé par le PSG, s'est exprimé sur son compte officiel Twitter. L'occasion pour le joueur du PSV de confier sa joie.

«Les mots ne peuvent décrire ce que je ressens en ce moment !!!! C'est un rêve devenu réalité, merci à ma famille et aux personnes les plus proches de moi, et surtout à ma mère, mon frère et ma sœur de toujours m'avoir soutenu et de m'aimer inconditionnellement», a ainsi lancé le milieu de terrain batave.

Words cannot describe how I feel right now!!!! This is a dream come true, thank you to my family and the people closest to me, and especially to my mom, my brother and my sister for always having my back and loving me unconditionally!!!!



We are going to #Qatar2022!!! 🇳🇱🦁🌎 pic.twitter.com/FsuMvcmSO4