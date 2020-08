MU : Ole Gunnar Solsjkaer pointe du doigt la jeunesse

Éblouissant en deuxième partie de saison, le Manchester United d'Ole Gunnar Solskjaer est pourtant tombé en demi-finale de l'Europa League contre le FC Séville (3-1). Après avoir ouvert le score dès la 9e minute, les Red Devils n'ont pas réussi à tenir le résultat face à une équipe andalouse plus expérimentée. C'est ce point qu'a soulevé le coach norvégien en après-match : sa jeune équipe doit encore apprendre.

« Nous sommes encore une équipe jeune, environ trois ans plus jeune que Séville en moyenne. Je pense que cela s'est vu ce soir. Il y avait de la fatigue mais aussi de l'inexpérience. Je pense que si nous avions tenté notre chance, nous aurions gagné le match, mais ce n'est pas toujours ainsi que fonctionne le football. Cet effectif doit apprendre et gagner en régularité », a-t-il déclaré au micro de BT Sports. Il manquerait donc un petit quelque chose en plus pour permettre aux Mancuniens de viser plus haut, pourquoi pas le titre en Premier League, alors qu'ils disputeront l'an prochain la Ligue des Champions.