Lille : Lucas Chevalier a écoeuré tout le Real Madrid

Il ne marque pas de buts, mais il en sauve tellement que c’est tout aussi énorme. Devenu une référence à son poste en Ligue 1 depuis trois ans, Lucas Chevalier continue de franchir les paliers à la pelle. Après avoir déjà écœuré les attaquants de Fenerbahçe et du Slavia Prague en qualifications pour la C1, le portier de 22 ans a marché sur l’eau mercredi soir face au Real Madrid (1-0), sans jamais succomber au vertige d’une telle rencontre de gala. Difficile de ne retenir qu’un joueur lillois dans cette soirée, tant la prestation du LOSC s’est résumée à un collectif renversant, mais la performance de Lucas Chevalier (crédité d’un 9 sur notre site) mérite bien un regard isolé.

La suite après cette publicité

Au stade Pierre-Mauroy, le gamin issu du cru a dégoûté un peu tout Madrid, en fait. De son arrêt devant Vinicius (6e), à sa parade sur Endrick (19e), en passant par son arrêt réflexe devant Bellingham (86e) puis Rüdiger (87e) et Güler (90e), le Lillois n’a jamais été abandonné par sa bonne étoile, ni même par son talent, auquel Lille peut rendre grâce. «Dans 20 ans quand j’aurai arrêté ma carrière, je pourrai dire que j’ai battu le Real Madrid à la maison (…) Je pense que c’est top 3 des émotions de ma carrière. Il y a un peu de réussite, c’est arrivé pas mal de fois où on devait garder un résultat et c’est difficilement explicable. J’essaie de faire mon boulot et ça a marché», souriait l’intéressé, humblement, en zone mixte après le match.

À lire

Real Madrid : la raison de l’absence de Rodrygo est connue

Première en Bleu ce jeudi ?

Forcément, cette nouvelle prestation majuscule du portier lillois, qui s’inscrit dans une certaine continuité depuis des mois, et qui confirme qu’il est bien calibré et préparé pour le très haut niveau, relance le débat de son absence en équipe de France. «Moi j’ai toujours voulu me confronter aux meilleurs et là je pense que c’était peut-être la meilleure équipe des 10 dernières années dans le football mondial. Donc c’est sûr que c’est une fierté personnelle d’avoir un peu fait déjouer ces joueurs-là », ajoutait-il en zone mixte. À quelques heures de la prochaine liste de Didier Deschamps (ce jeudi), Chevalier candidate plus que jamais pour être le nouvel invité surprise, même si sa présence dans la liste ne serait plus vraiment une surprise au regard de son état de forme.

La suite après cette publicité

En ce qui concerne Didier Deschamps, très attaché à son trio Maignan, Samba et Areola, il ne pourra pas fermer bien longtemps la porte à une telle éclosion, alors qu’on peut légitimement se demander si Chevalier ne pourrait pas griller la politesse à Samba et Areola en même temps… pour devenir la doublure de son ancien coéquipier, Maignan… «J’espère que la sélection arrivera vite», avait-il déclaré dans un entretien à L’Équipe le mois dernier… Son vœu pourrait s’exaucer ce jeudi 3 octobre 2024. Réponse dans les prochaines heures…