OL : un départ difficile à avaler pour Maxence Caqueret

Parti de l’Olympique Lyonnais après treize ans passés entre Rhône et Saône, Maxence Caqueret a rebondi en Italie. Transféré à Côme, le milieu de terrain français s’épanouit sous les ordres de Cesc Fabregas. Cependant, l’ancien Gone a confié qu’il a eu du mal à accepter son départ de l’OL.

«Ce n’est pas la fin que j’imaginais. Partir sur deux mois sans jouer, ça reste un peu difficile à avaler. Je pense que c’était une période plus compliquée pour moi aussi. Il y a eu des choix qui ont été faits, d’où mon envie de partir et de voir un autre projet. (…) J’appréhendais un peu mon départ de Lyon parce que quand on a fait douze ans dans le même club, le changement peut faire peur. Mais j’étais prêt à partir et c’est ce qui m’a permis de m’adapter rapidement et de passer à autre chose», a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Free Foot.