EdF : Didier Deschamps révèle pourquoi il a choisi Tchouameni comme capitaine

En l’absence de Kylian Mbappé laissé au repos pendant cette trêve et d’Antoine Griezmann, tout juste retraité, l’équipe de France était à la recherche d’un nouveau capitaine. Didier Deschamps semblait hésiter entre trois joueurs à savoir Mike Maignan, Jules Koundé et Aurélien Tchouameni. Finalement, le sélectionneur des Bleus a décidé de le donner au milieu du Real Madrid qui devient donc vice-capitaine des Bleus. Du moins, pour l’instant…

La suite après cette publicité

En conférence de presse, DD a tenu à expliquer son choix et a visiblement jeté le flou concernant les prochaines échéances. « J’ai choisi Aurélien parce que je considère qu’il a le profil pour assumer cette responsabilité, de par son expérience, de par ce qu’il est - ça ne doit pas modifier le joueur qu’il est – mais c’est une étape de plus pour lui. Il aura cette tâche en plus, et l’obligation ou la contrainte de venir en conférence. Mais il n’est pas seul, d’autres joueurs peuvent avoir un leadership, Mike, Ibou, Jules… Pour lundi, on verra. Pour après aussi», a-t-il expliqué. Ce qui sous-entend qu’on pourrait également avoir un autre capitaine lundi face à la Belgique…