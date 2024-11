Le Real Madrid a reçu plus de 200 offres !

Quel mercato pour le Real Madrid ? La presse espagnole est convaincue que les Merengues vont recruter au moins deux joueurs au profil défensif cet hiver, à savoir un défenseur central et un latéral droit. Les noms d’Aymeric Laporte, Castello Lukeba, Trent Alexander-Arnold ou Jonathan Tah reviennent ainsi de façon répétitive dans les médias ibériques. Même s’il se dit aussi que Florentino Pérez ne serait pas si chaud que ça pour recruter…

Le président du Real Madrid préfère visiblement attendre l’été prochain pour recruter, ne souhaitant pas mettre la main à la poche en milieu de saison malgré les désirs de son entraîneur Carlo Ancelotti. Quoi qu’il en soit, le téléphone sonne en permanence dans les bureaux du Bernabéu en ce moment. Un phénomène déjà expliqué plus tôt cette semaine, et qui s’est multiplié ces derniers jours, comme l’indique le quotidien Marca.

Le Real Madrid recale à tout va

Le média sportif madrilène affirme que les joueurs et les agents harcèlent le Real Madrid pour proposer leurs services au club de la capitale espagnole. Conscients que les Merengues ont besoin de monde, les agents tentent d’y placer leurs poulains. Au total, les Merengues auraient reçu plus de 200 coups de fil ! Sergio Ramos fait partie de ces joueurs qui se sont proposés, mais les Madrilènes ont dit non

Des réponses négatives qui ont d’ailleurs été données à tous les appelants, notamment parce que le Real Madrid ne veut pas être utilisé pour forcer des prolongations ou des transferts dans d’autres clubs. Tout comme le Real Madrid veut s’éloigner, au possible, des feuilletons et des rumeurs liées au mercato. Voilà qui est clair…