Mercato : le Real Madrid croule sous les offres

C’est le revers de la médaille quand on s’appelle le Real Madrid. Plus grand club du monde d’après lui-même et champion d’Europe en titre, la Casa Blanca est aussi un peu victime de son statut. Il attire la lumière et tous les joueurs ou presque souhaitent un jour revêtir sa tunique blanche. Même quand le Real traverse une crise sportive comme c’est le cas actuellement, il est à la merci de nombreuses rumeurs. Celles formulées par de nombreuses personnes gravitant autour des joueurs qui souhaitent envoyer leurs poulains dans la capitale espagnole.

C’est exactement la situation actuelle des Merengues. Les longues blessures accumulées ces derniers matchs fait craindre une pénurie de joueurs à certains postes. Cette hécatombe frappe notamment la défense où Courtois mais surtout Dani Carvajal, Eder Militao et encore David Alaba sont indisponibles. Lucas Vazquez qui dépanne en doublure de Carvajal, et Aurélien Tchouameni, aligné en défense centrale en temps de pénurie, sont eux aussi blessés pour un petit moment. Seuls Antonio Rüdiger, Ferland Mendy et Fran Garcia sont sur pieds comme joueurs expérimentés.

Les téléphones des dirigeants n’arrêtent pas de sonner

Jesus Vallejo a déjà 27 ans mais il joue très peu et Raúl Asencio (21 ans) a disputé son tout premier match professionnel le week-end dernier. Pour remédier à cette situation, Carlo Ancelotti a demandé un renfort en défense centrale cet hiver, chose que le Real n’a pas l’habitude de faire. Plusieurs noms ont déjà été cités, comme c’est le cas pour Aymeric Laporte, Jonathan Tah, Castello Lukeba, ou encore Jorrel Hato et même Sergio Ramos, lequel a été recalé. Ce dernier cas illustre bien d’ailleurs ce que vit la direction madrilène ces derniers temps. Elle est même assaillie d’après Relevo.

Les téléphones portables de Florentino Pérez, José Ángel Sánchez (directeur général) et Juni Calafat (directeur sportif sans titre officiel) n’arrêtent pas de sonner. Les offres se multiplient d’agents tentant de profiter de la situation pour vendre leur joueur. La très grande majorité de ces appels sont rapidement éconduits car le réseau du Real Madrid suffit généralement à lui-même pour trouver le profil recherché. Certaines personnes passent également par la presse pour faire fuiter le nom de leur client. Et si ce n’est pas pour faire signer au Real, cela servira pour renouveler et améliorer un contrat.