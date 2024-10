Le Real Madrid va frapper fort au mercato d’hiver

Ce qui était un besoin il y a encore quelques jours est devenu une urgence ce samedi soir. Face à Villarreal, le Real Madrid a enchaîné un nouveau succès en Liga (2-0) mais a perdu très gros avec la blessure de son capitaine Dani Carvajal. Le latéral droit espagnol, auteur d’une saison exceptionnelle l’an dernier, souffre d’une grosse blessure avec une rupture du ligament croisé antérieur, une rupture du ligament collatéral externe et une rupture du tendon poplité. De quoi l’éloigner des terrains pendant de très longs mois puisqu’il ne rejouera plus de la saison. De ce fait, les Merengues se retrouvent avec Lucas Vazquez comme seule alternative dans le couloir droit.

Depuis plusieurs semaines, la direction madrilène cherchait activement un latéral droit pour préparer la suite et la transition avec Dani Carvajal. La blessure de ce dernier a accéléré la transition alors même que le Real Madrid vient tout juste d’annoncer sa prolongation jusqu’en 2026. La piste menant à Trent Alexander-Arnold semble être la plus concrète à ce jour comme révélé depuis plusieurs semaines par la presse espagnole. L’international anglais arrive en fin de contrat cet été et n’a toujours pas prolongé avec Liverpool. Ce dimanche, Marca annonce que le Real Madrid compte frapper très fort lors du mercato hivernal. Après avoir été plutôt calme cet été, le club se rend compte des besoins urgents et veut donc se renforcer pour atteindre ses objectifs.

Lukeba souhaité, priorité au latéral droit

Le quotidien madrilène explique qu’avant la blessure de Dani Carvajal, la priorité était le recrutement d’un défenseur central gaucher. Cet été, l’échec dans le dossier Leny Yoro a fait beaucoup de mal aux Madrilènes. Avec la blessure de David Alaba, le physique fragile de Militao, Ancelotti se retrouve souvent limité à ce poste et doit miser sur Tchouameni pour dépanner. Une situation qui n’est pas tenable sur le long terme malgré les déclarations du coach italien qui estimait pouvoir faire sans une recrue à ce poste cette saison cet été. Désormais, il faut recruter. Et Marca explique que le Real Madrid a ciblé un autre Français en la personne de Castello Lukeba. Le défenseur de Leipzig correspond au profil recherché (jeune à potentiel et axial gauche). Il est dans la short-list tout comme le jeune international néerlandais Jorrel Hato (18 ans) de l’Ajax Amsterdam et le jeune Brésilien Vítor Reis (18 ans) de Palmeiras.

Mais le Real Madrid doit désormais composer avec l’absence de Carvajal. Et les priorités ont donc changé. Désormais, il faut aussi recruter au poste de latéral droit. Marca précise que, preuve de la situation urgente en interne, le club madrilène compte bien recruter deux joueurs cet hiver (latéral droit et axial gauche). Outre la piste Alexander-Arnold qui est très complexe, le club étudie aussi la possibilité d’activer l’option de rachat du jeune Alex Jiménez. Le latéral droit espagnol a été vendu cet été au Milan et n’a pas joué un seul match (il évolue avec l’équipe réserve). Une option crédible pour janvier et qui montre aussi les difficultés pour le Real Madrid de trouver le bon joueur à ce poste, car en interne, on estime qu’aucun jeune de la Castilla ou des équipes de jeunes n’est prêt à dépanner. Il y a urgence à la Casa Blanca…