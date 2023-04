La bagarre Mané-Sané met le feu en Allemagne, l’Angleterre s’incline devant le roi Benzema

Le FC Hollywood est de retour en Bavière !

La suite après cette publicité

La déroute du Bayern Munich face à Manchester City semble avoir fait beaucoup de ravages ! Une altercation a éclaté après la rencontre entre Sadio Mané et Leroy Sané. C’était déjà très chaud sur le terrain, mais comme le rapporte le journal Bild, les deux hommes en sont venus aux mains dans les vestiaires. Le Sénégalais aurait adressé un coup sur le visage de l’Allemand après que le ton soit monté dans les vestiaires. Les autres joueurs ont dû intervenir pour les séparer. Le journal allemand Kicker reprend aussi cette grosse information sur son site en précisant que Sané avait la lèvre en sang. Une scène qui a choqué le vestiaire ! En Angleterre, c’est le Daily Mirror qui parle de cette bagarre. Pour son geste, Sadio Mané pourrait être lourdement sanctionné ! Selon Sky Germany, les responsables du Bayern vont se réunir pour discuter des éventuelles sanctions. Amende, suspension, limogeage, rien n’est actuellement exclu !

Karim Benzema active le mode Ligue des Champions

Malgré sa première défaite à domicile en championnat face à Villarreal, le Real Madrid s’est mis en mode Ligue des Champions et a réalisé un pas de géant vers les demi-finales en l’emportant 2-0 face à Chelsea dans ce quart de finale aller. Une victoire 2-0 grâce à un but de l’inévitable Karim Benzema et du rentrant Marco Asensio. Un homme est considéré comme le bourreau et la presse anglaise ne peut que s’incliner devant son talent, c’est Karim Benzema. Le Français a fait parler son sens du placement pour indiquer la voie au sien. On le retrouve en Une du Daily Mirror qui parle du problème Karim, avec une fois de plus un petit jeu de mots. Le Daily Mail placarde le bourreau du soir et souligne la statistique folle des 20 buts inscrits par le Nueve face aux clubs anglais. Le fumier semble avoir retrouvé une forme optimale au meilleur des moments !

À lire

Le Barça a fait son choix pour Xavi Simons

Ansu Fati est très courtisé !

Le FC Barcelone s’active ! Le Mundo Deportivo évoque ce jeudi matin l’avenir d’Ansu Fati. Le prodige de la Masia est clairement sur le départ, «pas d’Ansu» écrit le journal catalan. Et pour cause, le Barça envisage sérieusement un départ de son joueur qui n’a pas su répondre aux attentes placées en lui. Et il y a du beau monde à en croire le journal catalan. Trois cadors européens sont intéressés : le Bayern Munich, Manchester United et Tottenham. L’intéressé désire toujours s’imposer dans son club de cœur, mais nul doute qu’une grosse offre ferait réfléchir les dirigeants catalans, en quête de liquidités pour notamment financer le retour de Lionel Messi. Affaire à suivre.