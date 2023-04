Le vestiaire du Bayern choqué après l’altercation entre Mané et Sané

La suite après cette publicité

Le M, c’est pas le S. Entre Sané et Mané, il y a plus qu’une lettre de différence, les désaccords sont visiblement profonds depuis mardi soir. Comme révélé par Bild plus tôt dans la journée, une altercation a bien opposé les deux joueurs du Bayern Munich dans le vestiaire après la lourde défaite subie sur la pelouse de Manchester City. Sky Allemagne confirme les informations, ajoute que Sané avait la lèvre en sang et que les conséquences pourraient être sérieuses pour Mané.

Surtout, son geste a visiblement choqué le vestiaire munichois, plus trop habitué à ce genre de débordement ces dernières années. Autrefois surnommé le FC Hollywood et théâtre de bagarres légendaires entre coéquipiers (Lizarazu vs Mathaüs), le Bayern va devoir trancher et sanctionner l’international sénégalais, dont le comportement a surpris ses partenaires. Cela chauffe sérieusement en Bavière !

À lire

JT Foot Mercato : le Bayern Munich Munich nage en pleine crise !