La mise au point cinglante du LOSC sur l’état de santé de Nabil Bentaleb

La nouvelle a fait froid dans le dos. À seulement 29 ans, Nabil Bentaleb a suscité beaucoup d’inquiétude après l’annonce d’un grave malaise survenu durant la soirée du mardi 18 juin. Hospitalisé, le milieu de terrain du LOSC devait regagner son domicile après les nouvelles rassurantes publiées il y a trois jours par son club. Cependant, ce malaise n’avait pas surpris tout le monde puisque certains médias ont rappelé qu’une myocardite (inflammation du muscle cardiaque) avait été diagnostiquée au joueur au moment de sa signature au LOSC durant l’été 2023. Aujourd’hui, RMC Sport a apporté de nouvelles précisions sur cette affaire. Le malaise de Bentaleb serait en réalité un arrêt cardiaque survenu lors d’un five auquel le joueur aurait participé mardi 18 juin.

Pour sauver Bentaleb, un défibrillateur aurait été utilisé et des massages cardiaques auraient également été nécessaires. Plongé ensuite dans un coma artificiel, le Lillois a été pris en charge par le CHU de Lille. Opéré hier, Bentaleb s’est vu installer un pacemaker-défibrillateur, mais RMC Sport indique que les récents événements pourraient provoquer la fin de la carrière de Nabil Bentaleb. Une information qui a fait bondir le LOSC. «Notre joueur Nabil Bentaleb, victime d’un malaise la semaine dernière et dont nous avons communiqué des nouvelles rassurantes ce lundi, fait depuis quelques heures l’objet d’articles de presse dans lesquels sont évoqués sa santé et son avenir sportif. Le LOSC est choqué et surpris que ces sujets soient mis sur la place publique. Comme il l’avait déjà fait, le LOSC appelle d’abord au respect le plus absolu de la vie privée et de la confidentialité des informations médicales personnelles. Il invite ensuite chacun à faire preuve de patience, de prudence et de mesure sur des sujets sensibles, confidentiels, pour lesquels il n’y a à ce jour aucune réponse à apporter. De nouveau, le LOSC et Nabil Bentaleb remercient sincèrement toutes celles et ceux qui ont apporté les très nombreux témoignages de soutien», peut-on lire sur le communiqué publié sur le site du club nordiste.