Ligue 2 : Valenciennes colle 6-1 à l'ASNL, le Paris FC domine Auxerre et grimpe sur le podium

La Ligue 2 se poursuivait ce mardi avec des matches en retard de la 21e et de la 22e journée. Le Paris FC a fait une bonne opération en grimpant sur le podium et en revenant à un point de Toulouse et l'AC Ajaccio les deux leaders. Les Franciliens se sont imposés 2-1 contre Auxerre (5e) dans un choc de haut de tableau. Les Bourgignons avaient ouvert le score via Gaëtan Charbonnier (13e) avant que Morgan Guilavogui réponde d'un doublé (35e sp et 71e).

La suite après cette publicité

Pendant ce temps, Niort (2-0) et Nîmes (3-0) ont respectivement dominé Dunkerque et Pau pour conforter leur place dans la première partie de tableau. Enfin, le 18e Valenciennes recevait l'AS Nancy-Lorraine lanterne rouge. Les Lorrains ont pris l'eau avec le doublé de Yatabaré (12e et 18e) puis Karamoko a été exclu pour un second carton jaune (23e). Cuffaut a transformé un penalty dans la foulée (24e) et même si Biron lui a répondu (27e), Valenciennes a déroulé avec un doublé de Guillaume (31e et 50e) et un but d'Hamache (44e). Victoire 6-1 du club nordiste qui grimpe à la 15e place.

Les résultats de la soirée