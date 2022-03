Tirage au sort Coupe du Monde 2022 : chapeaux, heure et diffusion TV

4 ans après son sacre en Russie, l'Equipe de France va remettre son titre en jeu en novembre prochain. Mais avant de disputer la 22e édition de la Coupe du Monde, place au tirage au sort vendredi du deuxième plus grand événement sportif du monde derrière les Jeux Olympiques. La bande à Didier Deschamps connaîtra le 1er avril prochain à 19h heure locale, à 18h en France ses adversaires en phase de poules.

Les nations qualifiées pour le Mondial 2022

On connaît pour l'instant 27 des 32 nations qualifiées pour la Coupe du Monde. Qatar (pays organisateur), Iran, Corée du Sud, Japon, Arabie Saoudite, Canada, France, Belgique, Allemagne, Angleterre, Espagne, Danemark, Pays-Bas, Suisse, Croatie, Serbie, Brésil, Argentine, Uruguay et l'Equateur sont déjà qualifiés. Ils ont été rejoints ce mardi par les cinq qualifiés de la Zone Afrique, à savoir le Ghana, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie ou le Cameroun. Quant au Portugal et la Pologne, ils ont obtenu deux des trois derniers sésames européens. Pour le tirage au sort, il restera, chose inédite, trois derniers tickets pour le Mondial à obtenir. Cela se jouera au mois de juin pour trois barrages intercontinentaux. Le représentant asiatique sera opposé à celui d'Amérique du Sud et le représentant d'Amerique du Nord, centrale et Caraibe affrontera celui de l'Océanie. Enfin l'ultime billet pour le Qatar sera attribué entre l'Ecosse, l'Ukraine et le Pays de Galles. Les deux premiers affronteront les coéquipiers de Gareth Bale qui déterminera le dernier qualifié de la zone Europe.

Les règles du tirage au sort

La phase finale de la Coupe du monde 2022 comportera 32 équipes réparties en quatre chapeaux (avec huit pays par pot numérotés de 1 à 4). Notez bien que les nations d'une même confédération ne peuvent pas être placées dans le même groupe. Seule exception, les équipes européennes qui seront 13 au Qatar. Il y a donc 5 poules sur 8 qui compteront deux nations européennes.

Quelles sont les têtes de série de la Coupe du Monde 2022

Tenante du titre suprème, l'Equipe de France sera tête de serie de la Coupe du Monde 2022 grâce à position dans le classement FIFA. Les Bleus seront accompagnés du Qatar, qui est le pays organisateur, de l'Angleterre, de l'Espagne, de la Belgique, de l'Argentine du Brésil et du Portugal.

Quels adversaires pour l'Equipe de France

Tête de série, la France est assurée de ne pas affronter du très lourd en phase de poules et donc les équipes mentionnées plus haut telles que notamment l'Argentine de Lionel Messi, le Brésil de Neymar, l'Angleterre d'Harry Kane, l'Espagne de Ferran Torres, la Belgique de Romelu Lukaku ou encore le Portugal de Cristiano Ronaldo. Concernant les autres chapeaux, cela dépendra du classement FIFA.

Où et quand va se dérouler le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 au Qatar ?

Toujours très attendu, le tirage au sort est généralement déterminant pour les favoris qui ne peuvent pas se permettre de rater leur entrée dans la compétition. Celui des phases de poules de la Coupe du monde 2022 aura lieu le vendredi 1er avril à Doha au Qatar. La cérémonie, dont le déroulé a été dévoilé par la FIFA le mardi 22 mars dans un communiqué, commencera à partir de 19h à Doha, à 18h en France.

Sur quelle chaîne suivre le tirage au sort de la Coupe du monde ?

C'est TMC et beIN Sports qui diffuseront en direct le tirage au sort de la Coupe du Monde 2022 à partir de 18h vendredi 1er avril. TMC diffusera le tirage en clair avec Bixente Lizarazu et Grégoire Margotton tandis que beIN Sports proposera également le tirage au sort sur ses antennes. Pour ceux qui n'ont pas la TV, ils pourront également suivre le tirage au sort sur la chaine Youtube de la FIFA qui retransmettra aussi l'événement.

Quand auront lieu les matches de la Coupe du Monde 2022 ?

Le coup d'envoi du 22e Mondial de l'histoire sera donné le 21 novembre à 13 heures, heure locale (11 heures en France) à Al-Khor par le Qatar, pays organisateur comme c'est la tradition. Les phases de poules se disputeront sur 12 jours, avec quatre matchs par jour (13 heures, 16 heures, 19 heures et 22 heures, heure locale. Pour rappel, retirez deux heures en France). Seuls les matchs de la dernière journée se disputeront à la même heure pour chaque groupe comme lors de chaque Coupe du Monde. Les huitièmes de finale auront lieu du 3 au 6 décembre, les quarts les 9 et 10 décembre, les demi-finales les 13 et 14 décembre. La petite finale pour la 3e place se disputera le 17 décembre à Doha et la finale du Mondial, qui sacrera l'équipe qui succèdera à la France, se jouera à Lusail le 18 décembre.