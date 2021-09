PSG : Ander Herrera aurait pu signer au FC Barcelone

Arrivé libre de tout contrat à l'été 2019 en provenance de Manchester United, le milieu de terrain espagnol Ander Herrera a pris du temps avant de s'imposer dans l'entrejeu du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il est l'un des meilleurs joueurs dans ce début de saison du club de la capitale, notamment grâce à 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées en 10 matches toutes compétitions confondues.

La suite après cette publicité

Pourtant, l'ancien Bilbayen aurait pu changer de cap et revenir en Espagne, comme le raconte son père dans des propos récoltés par L'Équipe : « À un moment, Ander fut en contact avec le Barça et, pour diverses raisons, cela ne s'est pas fait. Mais cela ne lui manque pas de ne jamais avoir porté les couleurs de l'un des trois grands d'Espagne parce qu'à ses yeux, le plus grand club du pays, c'est Saragosse, là où il a commencé ». Après Georginio Wijnaldum et Marco Verratti, voilà un autre milieu parisien qui a failli rejoindre la Catalogne.