Youcef Atal ne rejouera plus jamais pour l’OGC Nice !

Entre Youcef Atal et Nice, c’est terminé. Arrivé chez les Aiglons en 2018, le latéral droit algérien de 27 ans est pris dans la tourmente depuis la mi-octobre. Pour avoir partagé un post appelant à la haine contre les Juifs après les événements survenus en Israël le 7 octobre dernier, le Fennec (34 sélections, 2 buts) est écarté.

Suspendu par le Gym, Atal n’a plus rejoué avec ses coéquipiers depuis le 1er octobre. Depuis, il doit se contenter des convocations de Djamel Belmadi avec l’Algérie et a récemment été mis en garde à vue le 24 novembre dernier. Il sera jugé pour "provocation à la haine raciale à raison de la religion", et non pour "apologie du terrorisme et provocation publique à la haine ou à la violence ».

Nice ne veut plus d’Atal

Sous contrat avec l’OGCN jusqu’en juin 2024, Atal ne rejouera plus sous les couleurs niçoises. L’information est signée Nice-Matin qui affirme que le club propriété d’INEOS va tenter de se débarrasser de l’Algérien lors du prochain mercato hivernal. Nice espère toucher un chèque, mais vu la situation du joueur, pas sûr que le montant soit très élevé.

D’ailleurs, le quotidien assure qu’aucun club ne s’est encore positionné dans ce dossier. Pas surprenant puisque Atal doit attendre le verdict de son procès. Pas sûr donc qu’une équipe veuille l’engager avec le risque d’une lourde sanction planant au-dessus du défenseur. Atal à Nice, c’est 115 matches, 12 buts et 8 passes décisives.