Équipe de France : le retour de Kylian Mbappé est fixé !

À une journée du troisième match des Bleus face à la Pologne, l’équipe de France n’est pas encore certaine de terminer en tête de son groupe et a besoin d’une victoire sur un score assez large pour dépasser les Pays-Bas au classement du groupe D et être assurée d’avoir un adversaire moins coriace en huitièmes de finale. Et pour cela, les Bleus comptent bien sur le retour de leur capitaine, Kylian Mbappé (25 ans), qui voit sa blessure au nez évoluer positivement.

La suite après cette publicité

Pour sa quatrième séance collective, Kylian Mbappé était d’ailleurs apparu avec un nouveau masque, sans doute une version définitive avant son retour à la compétition, lui qui avait été contraint de louper la rencontre contre les Pays-Bas (0-0). Alors que Didier Deschamps avait expliqué qu’il devait encore guérir et s’habituer à jouer avec cette protection, ce nouvel équipement semble moins gênant et lui permettrait d’avoir une vision plus globale, comme il l’a démontré lors du dernier entraînement.

À lire

EdF : Eduardo Camavinga de retour à l’entraînement

Kylian Mbappé a joué sans masque

Selon les informations de L’Équipe, ses sensations sont maintenant bien meilleures et le néo-attaquant du Real Madrid apparaissait moins gêné par ce masque. Le quotidien sportif affirme d’ailleurs qu’il est attendu pour jouer face à la Pologne et qu’une titularisation est désormais sérieusement étudiée par le staff des Bleus. L’os du nez se solidifie et le risque est à présent beaucoup plus mesuré s’il venait à prendre un coup face à la Pologne, mardi soir (18 heures).

La suite après cette publicité

Inquiet au moment de sa blessure, le groupe des Bleus rigole désormais de la situation de son capitaine, à l’image d’Antoine Griezmann, qui l’a chambré avec la chanson du personnage Zorro. «Un cavalier qui surgit hors de la nuit…», a ainsi fredonné l’attaquant de l’Atlético de Madrid, avec un grand sourire. Le capitaine des Bleus a même pu participer à des exercices devant le but sans la moindre protection. Un signe très positif avant le dernier match des tricolores.