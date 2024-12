Newcastle a fixé le prix de départ de Sandro Tonali

L’information avait fait beaucoup de bruit du côté de Newcastle. Après un an et demi passé dans le Tyneside, Sandro Tonali (24 ans) souhaiterait quitter les Magies à la fin de la saison et rentrer au pays. Un vœu qui lui sera difficile d’exaucer à l’heure actuelle. À l’heure où les Saoudiens ne veulent plus faire de gros investissements à Newcastle, les Toons ne veulent pas pour autant laisser filer le milieu de terrain italien.

Il Corriere dello Sport nous apprend que les propriétaires de la formation anglaise exigent au moins 70 M€ pour envisager un départ. Une somme hors d’atteinte actuellement pour une écurie transalpine. Sans oublier un salaire de 8 M€ nets annuels à assumer. Bref, le prix de départ de Tonali a été fixé, mais ce dernier est encore loin d’être parti.