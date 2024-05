Le magnifique hommage de Cagliari à Claudio Ranieri

Une page se tourne pour Claudio Ranieri. L’entraîneur italien, passé par l’Italie, l’Espagne, la France, l’Angleterre et la Grèce, a annoncé sa retraite après 38 ans de fonction. En Sardaigne, au club de Cagliari, depuis 2022, le natif de Rome a effectué son dernier match sur un banc hier face à la Fiorentina (club qu’il avait également entraîné). Le club a tenu à honorer comme il se doit son coach historique.

La suite après cette publicité

Les supporters de la Sardegna Arena lui ont déployé une banderole sur laquelle était écrit : « gratitude éternelle à un grand homme ». Tout le stade s’est levé et a applaudi Claudio Ranieri, très ému par cet hommage. L’Italien a ensuite remercié les Casteddu et a fait le tour du terrain en compagnie de ses petits-enfants et de toute l’équipe.