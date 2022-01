LOSC : Olivier Létang ferme la porte à double tour pour Sven Botman

Présent ce samedi après-midi devant les médias pour la présentation de sa nouvelle recrue Edon Zhegrova, le président du LOSC Olivier Létang est notamment revenu sur le cas Sven Botman. Arrivé en 2020 dans le Nord, le défenseur néerlandais intéresse grandement Newcastle cet hiver, mais le boss des Dogues a mis fin à tout suspense dans ce dossier.

«Nous avons déjà été sollicités l’été dernier pour Sven. Nous avons été clairs pour dire que nous avons besoin de Sven cette saison. On avait un parcours en Champions League, on a réussi à terminer premier de notre poule. On a des objectifs élevés pour cette fin de saison donc Sven restera avec nous jusqu’à la fin de la saison pour nous aider à atteindre ces objectifs», a déclaré Létang comme le rapporte RMC Sport.