Le Real Madrid vient concurrencer le Barça pour Georginio Wijnaldum

L'été dernier, le FC Barcelone voulait parler néerlandais. Outre le recrutement de Ronald Koeman, qui est venu remplacer Quique Setién, après l'hallucinante humiliation contre le Bayern Munich en Ligue des Champions (8-2), les Catalans souhaitaient aussi recruter deux joueurs des Pays-Bas : Georginio Wijnaldum (30 ans, Liverpool) et Memphis Depay (26 ans, Olympique Lyonnais). Aucun des deux éléments n'est venu.

Mais ce n'est probablement que partie remise. On attend une offensive des Blaugranas pour le Lyonnais cet hiver, voire cet été. Concernant le Red, encore étincelant avec les Pays-Bas lors de cette trêve internationale, rien n'est sûr, même si le Barça continue de le garder sur leur radar. L'ennui c'est qu'ils vont avoir de la concurrence et non des moindres puisqu'il s'agit de l'ennemi, le Real Madrid.

Liverpool le laissera-t-il partir ?

En effet, selon les informations du Corriere dello Sport, les Merengues se sont lancés dans la bataille pour essayer de récupérer le milieu de terrain de Jürgen Klopp et ce dès le mois de janvier. S'il est l'option préférentielle de Koeman pour son milieu de terrain, Zinedine Zidane, lui, aimerait avoir plus de possibilités et son profil manque clairement à l'entrejeu de la Casa Blanca.

Cet hiver, on devrait donc assister à une bataille entre les deux géants espagnols. Sous condition évidemment que Liverpool, avec qui il a un contrat jusqu'en juin 2021, soit d'accord pour le laisser partir et qu'il ne prolonge pas, alors que les blessures s'enchaînent et que dans quelques semaines, le milieu de terrain des Anglais pourrait être impacté par cela. Qui aurait cru, il y a encore quelques mois, que Wijnaldum serait le héros d'un feuilleton sur le marché des transferts ?