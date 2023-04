PSG : deux retours importants à l’entraînement

Bonnes nouvelles pour le Paris Saint-Germain. Si, après la victoire à Angers (2-1), samedi soir, Christophe Galtier et son staff ont décidé d’accorder un jour de repos supplémentaire à Kylian Mbappé, Lionel Messi, Sergio Ramos et d’autres joueurs, qui feront tous leur retour au Camp des Loges ce mercredi, à 11 heures, deux joueurs ont retrouvé le chemin de l’entraînement ce mardi.

Il s’agit des deux Portugais, Nuno Mendes et Renato Sanches, comme on peut le voir sur des photos partagées ce mardi sur les réseaux sociaux du Paris SG. Le latéral gauche de 20 ans avait manqué le déplacement à Angers ce week-end à cause d’une blessure musculaire. L’ancien de Lille et du Bayern, lui, s’était blessé aux adducteurs à Nice, il y a deux semaines.

