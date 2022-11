Comment bien entretenir ses crampons en hiver ?

Voici ce qu'il faut savoir pour bien entretenir ses crampons en hiver, quand le froid, l'humidité et la pluie s'invitent aux entraînements et matchs hebdomadaires des footeux.

L'hiver n'est pas encore officiellement arrivé en France. Les températures ont en revanche bien chuté ces derniers jours, accompagné par leur lot de précipitations et d'humidité impactant forcément les conditions de jeu des footballeurs. Il y a peu, nous vous expliquions comment bien nettoyer ses crampons. Voici désormais tout ce qu'il faut savoir sur l'entretien de sa paire de chaussures en hiver.

Éviter les brosses à poils durs, privilégier du plus soft

Première chose à retenir : il faut éviter les brosse à poils, notamment les durs. La raison ? Cela peut tout simplement endommager les fibres de la tige de la paire et donc l'abîmer. Il est préférable de privilégier une brosse à dents. L'entretien demandera alors certes plus de temps et demandera un travail plus minutieux, mais il permettra de prolonger la durée de vie de vos chaussures.

Si la solution de la brosse à dents ne vous convient pas ou ne vous persuade pas forcément, pas de panique, vous pouvez sans problème utiliser des chiffons doux pour nettoyer et entretenir vos crampons. Gardez en tête qu'il faut éviter les chiffons drus, et même le Sopalin, afin, là aussi, de ne pas abimer les technologies sur les chaussures.

La recette de grand-mère

Comme susmentionné, la période s'étant installée dans l'Hexagone est propice au mauvais temps et aux températures plus froides, ce qui a des conséquences sur notre outil de travail que sont les chaussures de foot. Après chaque entraînement ou chaque match, n'hésitez pas à mettre votre paire enroulée dans du papier journal, et ce jusqu'à la prochaine utilisation.

Cette technique de grand-mère a son importance et porte ses fruits, puisqu'elle permet d'absorber l'humidité accumulée dans les chaussures. Autre solution si vous n'êtes pas fan des techniques à l'ancienne : laisser vos crampons dans une pochette désodorisante aussi adaptée aux gants de gardien, qui aura le même effet que le papier journal avec l'avantage de donner une odeur agréable à vos chaussures.

Toujours à température ambiante

Après avoir tâté le cuir, il ne faut pas négliger ses crampons. En hiver, on a tendance à laisser ses chaussures dehors, pour qu'elles prennent l'air et respirent. Attention à cela : il faut que les crampons restent à température ambiante (ni trop froid, ni trop chaud). Il faut donc éviter de les laisser sous le radiateur à pleine balle. Dans les deux cas, les crampons deviendront plus rigides et cela facilitera la déchirure, notamment pour les paires en cuir.

Comme un entretien de qualité à l'année, pensez aussi à enlever les semelles à l'intérieur et à les nettoyer, pour enlever tous les petits résidus (comme les billes noires des terrains synthétiques). Idéalement, il faut nettoyer ses crampons une fois par semaine, avant chaque match, avec du savon, une mousse spéciale ainsi qu'une brosse (ou un chiffon) pour un nettoyage en profondeur. En gros : bichonnez vos crampons.