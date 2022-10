Comment bien choisir sa taille de crampons ?

Voici tout ce qu'il faut savoir pour bien choisir sa taille de crampons de foot, le bon choix pouvant varier en fonction des différents équipementiers.

Une question d'importance capitale. À l'heure de se racheter des crampons une fois sa paire bien utilisée, ou tout simplement parce que la précédente n'était tout simplement plus au goût du jour, tout le monde se demande quelle est la pointure idéale pour choisir ses nouvelles chaussures de football. Le risque d'opter pour une paire trop grande, ou trop petite, existe réellement.

Il ne faut pas prendre ça à la légère, le risque de blessure augmentant considérablement en cas de mauvais choix. Sans oublier que le confort, lié aux performances sur le rectangle vert, doit aussi être pris en compte dans l'équation.

Mesurer ses pieds, la base des bases

Tout d'abord, il est essentiel de connaître la taille exacte de ses pieds, outils de travail du footeux. Pour ce faire, habillez-vous de votre plus belle paire de chaussettes de foot, plus épaisse et longue qu'une paire normale, et mesurez à l'aide de votre règle, accompagnée d'une feuille A4 et d'un stylo.

Si possible, faites le l'après-midi (pour être dans le vrai, plus proche de l'heure où l'effort physique sera effectué), en plaçant votre pied contre un mur, le talon collé à ce dernier. Avec, évidemment si possible, l'aide d'un proche pour dessiner le contour avant de chaque pied. La règle vous servira ensuite à mesurer la taille entre le bord de la feuille et le haut de la trace laissée par le stylo autour du pied.

Nike taille plus petit

Le but de cette démarche est simple : connaître la taille, en centimètres, de vos pieds, afin de pouvoir ensuite vous référer aux différents guides des tailles existants en fonction des marques. Car oui, comme pour chaque chaussure ou vêtement, la taille peut varier en fonction de la marque (Nike, adidas, PUMA etc). Le guide des tailles est obligatoirement spécifié sur chaque site internet des différentes enseignes.

Ces trois équipementiers-là sont d'ailleurs, à l'heure actuelle, les plus gros poissons du marché. La plupart du temps, que ce soit au five, à l'entraînement ou sur les pelouses de District le dimanche, ou même chez les pros, la majorité des joueurs s'équipe avec ces trois mastodontes. Il faut savoir que pour une personne chaussant du 43 d'ordinaire, par exemple, elle devra prendre la même pointure chez PUMA. En revanche, elle devra opter pour du 43 1/3 chez adidas, et du 44 du côté de Nike. Alors, réfléchissez-y à deux fois avant d'acheter votre nouvelle paire de crampons, et souvenez-vous surtout bien de ces précieux conseils.

