Covid-19 : 605 M€ de CA en moins pour la L1...

Le Syndicat Première Ligue avait commandé une étude auprès du cabinet EY pour mesure l'impact économique de la pause forcée liée à la pandémie de Covid-19. Et les chiffres sont éloquents.

Le manque à gagner est évalué à 605 M€ en chiffre d'affaires. Les clubs de L1 ont dû supporter 225 M€ de salaires, malgré les baisses consenties par les joueurs (72 M€) et les aides de l'Etat (144 M€, hors prêt garanti par l'Etat). La crise aura des répercussions la saison prochaine encore. Et pour les limiter, l'étude donne des pistes de réflexion, comme l'assouplissement de la loi Evin, avec «l'idée de donner aux alcooliers la possibilité de sponsoriser les championnats et les clubs et l'aménagement des autorisations de vente de bière dans les stades».