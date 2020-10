FC Barcelone : les 7 indésirables de Ronald Koeman

Ils sont 17 joueurs à avoir été utilisés par Ronald Koeman depuis le début de la saison de Liga avec le FC Barcelone. Messi, Piqué, De Jong, Neto, Sergi Roberto ont disputé les trois matchs face à Villarreal, au Celta Vigo et au Séville FC en entier (290 minutes au total). Le reste des joueurs se répartit comme ceci : Busquets (258 minutes), Jordi Alba (255), Coutinho (217), Ansu Fati (203), Griezmann (184), Araujo (135), Lenglet (133), Pedri (67), Trincao (59), Pjanic (27) et le nouveau venu Dest, (15). Il faut ajouter le portier Marc-André Ter Stegen, qui reprendra sa place de titulaire une fois qu'il aura totalement récupéré d'une opération du tendon rotulien.

Ousmane Dembélé a lui joué 21 minutes contre Villarreal, mais il est clairement considéré comme une solution bis, voire ter, par le nouvel entraîneur du club catalan. Il était poussé au départ par les dirigeants, qui avaient besoin de liquidités pour faire venir Memphis Depay et Eric Garcia. Son nouveau transfert avorté ne plaidera pas en sa faveur, et Koeman semble préférer plusieurs options avant de faire appel à l'international français de 23 ans. Comme le rapporte As, c'est aussi une situation similaire pour Samuel Umtiti, qui n'entrerait pas dans les plans de l'entraîneur batave. Ce dernier espère encore accueillir Eric Garcia en janvier prochain et ne compte pas s'appuyer sur le défenseur central français.

La recrue fantôme Matheus Fernandes

Outre les deux Tricolores, Koeman ne compte pas sur Riqui Puig, Carlos Aleña ni Junior Firpo. Il ne s'agit pas de joueurs blessés, concernés par un transfert ou trop irréguliers, mais tout simplement une décision technique, selon le journal espagnol. Ils pourraient être amenés à jouer en cas d'absences trop nombreuses mais ils ne sont pas considérés comme des options viables par Koeman.

L'attaquant danois Martin Braithwaite, recrue surprise de l'hiver dernier, est également indésirable aux yeux de Koeman. L'ancien du Téfécé a beau avoir récupéré le numéro 9 de Luis Suarez, il devrait très rarement avoir l'occasion de s'exprimer sur le terrain. Même constat pour le Brésilien Matheus Fernandes (22 ans, milieu de terrain), appelé la « recrue fantôme » car pas présenté par le Barça depuis son arrivée en provenance de Palmeiras (il était prêté à Valladolid pour la fin de saison dernière). Ces sept joueurs risquent de trouver le temps long d'ici janvier prochain et l'ouverture du mercato hivernal.