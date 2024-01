Lorient va enrôler le milieu de terrain Panos Katseris

Lanterne rouge de Ligue 1 après 18 journées et éliminé de la Coupe de France contre Sochaux (1-2), le FC Lorient traverse une période très délicate et risque de se retrouver en Ligue 2. Pour éviter cela, les Merlus veulent se montrer actif sur le mercato hivernal et ont déjà enrôlé Imran Louza, en prêt depuis Watford.

Mais ce n’est pas tout, puisque selon nos informations, le FC Lorient va enregistrer l’arrivée du latéral polyvalent Panos Katseris (22 ans). Actuellement en Serie B italienne, du côté de Catanzaro (15 rencontres / 2 buts cette saison), le joueur capable de jouer sur l’aile droite et gauche va être acheté par Bournemouth et prêté à Lorient dans la foulée. Pour rappel, Bill Foley (78 ans), récent propriétaire du club anglais de Bournemouth, est devenu actionnaire minoritaire de Lorient l’an passé.