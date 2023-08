Le PSG prépare une nouvelle vente à 45 M€

La suite après cette publicité

Paris met le turbo pour dégraisser. En effet, le club de la capitale souhaite se séparer d’une bonne vingtaine de joueurs cet été. Hier, les champions de France ont bouclé les départs de Leandro Paredes (transfert) et Renato Sanches (prêt avec option d’achat de 15 millions d’euros), tous deux vers la Roma. Il ne manque plus que les officialisations. Même chose concernant Neymar Jr. Comme expliqué sur notre site, le Brésilien va rejoindre Al-Hilal et toucher un salaire XXL.

L’international auriverde a été placé sur la liste des joueurs transférables la semaine dernière par Luis Enrique et Luis Campos. Même chose pour Marco Verratti. Pointé du doigt pour ses performances irrégulières, son attitude ou encore son hygiène de vie, l’Italien n’a pas apprécié d’être chahuté par les supporters la saison passée. Après plusieurs années dans la capitale française, l’ancien joueur de Pescara a ouvert la porte à un départ. Et Paris ne le retiendra pas vous l’avez bien compris.

À lire

Un nouveau club recale Sergio Ramos

La deuxième plus grosse vente du PSG ?

Courtisé par l’Atlético de Madrid, le Petit Hibou, qui a une préférence pour l’Europe, a été dragué par Al-Ahli et surtout par Al-Hilal. Il y a quelques jours, la presse italienne a expliqué que Verratti s’était entendu avec cette écurie saoudienne qui lui offre un contrat de 3 ans et un salaire annuel de 52 millions d’euros. Difficile pour lui de refuser de telles conditions. La Gazzetta dello Sport avait précisé que le PSG ne s’était pas encore entendu avec le club de Saudi Pro League. Une première proposition de 30 millions d’euros a été repoussée.

La suite après cette publicité

Dans la foulée, RMC Sport a expliqué que les champions de France veulent entre 50 et 60 millions d’euros pour l’Italien. Un prix moins important que celui réclamé au départ, à savoir 80 millions d’euros. Ce mardi, Le Parisien fait un point sur le sujet et explique que Paris va vouloir régler ce dossier après avoir bouclé celui concernant Neymar. Le média français explique qu’Al-Hilal va revenir à la charge avec une offre d’environ 45 millions d’euros. Il reste à savoir si Nasser Al-Khelaïfi, qui gère le dossier, acceptera. Si sa réponse est positive, le PSG réalisera la deuxième plus grosse vente de son histoire après celle de Ney.