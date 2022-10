Grosse frayeur pour Neymar Sr

Cette saison, Neymar explose tout sur son passage. En club comme en sélection, le Brésilien enchaîne les buts et les passes décisives. Avec le PSG, il en est à 11 buts et 8 assists. Avec la Seleção, Ney est tout autant en réussite, lui qui a marqué sur pénalty face à la Tunisie en amical la semaine dernière. Une rencontre jouée au Parc des Princes et à laquelle son père a assisté.

Mais Neymar Sr a vécu ensuite une fin de soirée plus compliquée. Selon Metropoles, dont les informations sont relayées par Sport, le père du Brésilien s'est blessé lors d'une fête organisée après le match. Il a glissé dans les escaliers et s'est coupé la main, lui qui tenait un verre. Il s'est aussi cassé quelques cotes. Malgré cette grosse frayeur, le père du footballeur, qui a fait un passage par l'hôpital, irait bien. En tout cas, les nouvelles seraient rassurantes.