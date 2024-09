Serie A : Naples corrige Cagliari, Lukaku impliqué sur trois buts

La gifle reçue contre l’Hellas Vérone lors de la première journée (3-0) pouvait faire craindre le pire pour la suite. Mais elle a finalement eu l’effet d’un électrochoc dans les têtes. Depuis ce premier revers en championnat, Naples retrouve des couleurs et surtout, marque des buts sans trop en encaisser. Victorieux face à Bologne (3-0) et Parme (2-1), les Partenopei ont remis l’ouvrage sur le métier en écrasant Cagliari ce dimanche, en Sardaigne (0-4).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Naples 9 4 5 3 0 1 9 4 19 Cagliari 2 4 -5 0 2 2 1 6

Sur un service de Lukaku à l’entrée de la surface, Di Lorenzo avait d’abord ouvert le score, avec un peu de réussite, certes (18e, 0-1). Le Belge, très en jambes, ajoutait une deuxième offrande à son compteur en seconde période, cette fois pour Khvicha Kvaratskhelia (66e, 0-2). Et comme l’appétit vient en mangeant, il clôturait sa prestation avec un but, bien servi par son nouvel alter ego géorgien (71e, 0-3). Pas de jaloux : après 4 journées de Serie A, les deux joueurs cumulent chacun 2 buts et 2 passes décisives. En fin de rencontre, Buongiorno portait l’addition à 4-0 (90+3e), et confortait un peu plus Naples en tête du championnat.