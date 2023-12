Alphonso Davies part au bras de fer avec le Bayern Munich

Le Real Madrid avance ses pions. Si Carlo Ancelotti a annoncé qu’il n’y aurait a priori pas de renfort cet hiver, pour cet été, c’est une toute autre histoire. Ce n’est pas un secret, les Merengues veulent mettre la main sur un attaquant de classe mondiale. Kylian Mbappé et Erling Haaland ont les faveurs de Florentino Pérez. Hier, AS a d’ailleurs expliqué que le président madrilène compte poser un ultimatum au Français : à partir du 1er janvier 2024, il aura quinze jours et pas un de plus pour annoncer sa décision au Real Madrid.

Le Real Madrid est à fond sur Davies

Si jamais KM7, dont le contrat s’achève au PSG cet été, prend plus de temps pour trancher pour son avenir, les Espagnols fonceront sur le Norvégien de Manchester City. Outre ce dossier prioritaire, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu veulent mettre la main sur un latéral gauche titulaire. En effet, plusieurs médias ibériques assurent que Ferland Mendy n’entre plus dans les plans de la Casa Blanca. Pour le remplacer, le Real Madrid pense depuis un petit moment à Alphonso Davies. Le polyvalent joueur canadien est plutôt séduit par la perspective de rejoindre la capitale ibérique.

D’autant que le dossier de sa prolongation de contrat au Bayern Munich traîne depuis un bon moment. Les discussions ont débuté depuis la saison dernière. Mais le départ du directeur sportif Hasan Salihamidžić durant l’été a freiné les négociations. Lié aux Bavarois jusqu’en 2025, Davies arrive à un tournant et toutes les parties en sont consciente. Malgré le pressing du Real Madrid, le joueur de 23 ans n’a pas encore tranché. Son club, qui compte sur lui, a donc encore toutes ses chances. Mais pour le convaincre de rester, il faudra allonger la monnaie.

Le Canadien réclame un gros salaire

AS et Bild expliquent ce jeudi que le Canadien exige de toucher l’un des plus gros salaires de l’effectif pour étendre son bail, soit plus de 15 millions d’euros. En début d’année 2023, le Bayern Munich lui avait offert 12 millions par saison, mais il attendait plus. Près d’un an plus tard, la situation est toujours la même. Davies réclame une grosse augmentation de salaire pour continuer à porter le maillot munichois. Sous pression, le club allemand, qui sent le souffle du Real Madrid dans son cou, va devoir revoir son offre à la hausse. Le problème, c’est que cela peut avoir des conséquences dans le vestiaire.

La direction bavaroise ne veut pas céder pour le moment, même si Thomas Tuchel multiplie les déclarations d’amour à destination du joueur. «C’est un titulaire indiscutable. Il sait qu’on l’apprécie et pour moi, en tant qu’entraîneur, c’est simple. Il est au bon endroit, jouant au plus haut niveau à chaque match. La situation contractuelle des joueurs n’influence pas mon travail, Christoph Freund (directeur sportif) et Jan-Christian Dreesen (PDG) s’en chargent. Je suis convaincu qu’ils jetteront les bases pour que tout fonctionne.» Il faudra car Madrid est prêt à dégainer son offre pour cet été 2024.