Atalanta Bergame - Leverkusen : les compositions officielles

Qui de l’Atalanta Bergame ou du Bayer Leverkusen va décrocher la Ligue Europa ? C’est l’affiche de la première finale européenne de la saison (un match à suivre sur FM, coup d’envoi 21h00). Les Allemands sont au cœur d’une saison fantastique avec le Championnat en poche, une finale européenne et de Coupe d’Allemagne à venir mais surtout une série d’invincibilité irréelle de 51 matches. En face, les Italiens sont assurés de finir dans le Top 5 de la Serie A et donc de jouer la prochaine Ligue des champions. Battue en finale de la Coupe d’Italie par la Juventus, la Dea ne veut pas perdre deux finales d’affilée en quelques jours.

La suite après cette publicité

Pour cette finale, Gian Piero Gasperini compte un seul absent mais de marque avec De Roon, pierre angulaire du système de l’Atalanta. La Dea se présente évidemment en 3-4-3 avec Musso dans le but. Djimsiti, Hien et Kolasinac forment la défense avec Zappacosta et Ruggeri en pistons. Koopmeiners et Ederson sont alignés dans l’entrejeu alors que devant Scamacca est soutenu par Lookman et De Ketelaere. Côté Xabi Alonso, aucun absent à signaler et l’Espagnol aligne donc du classique en 3-4-3 aussi avec Kovar dans le but en Europe. Tapsoba, Tah et Hincapie sont alignés en défense avec les pistons Grimaldo et Stanisic. Palacios et Xhaka sont au milieu tandis que devant Frimpong et Adli vont épauler Wirtz.

Les compositions officielles :

Atalanta Bergame : Musso – Djimsiti, Hien, Kolasinac – Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri – De Ketelaere, Scamacca, Lookman.

La suite après cette publicité

Bayer Leverkusen : Kovar – Tapsoba, Tah, Hincapie – Stanisic, Palacios, Xhaka, Grimaldo – Frimpong, Wirtz, Adli.