Italie - Albanie : les compositions officielles

Tenante du titre, l’Italie fait son entrée dans cet Euro et affronte l’Albanie du côté de Dortmund. Face à l’équipe qui est sur le papier la plus faible du Groupe B, la Squadra Azzurra doit absolument l’emporter ce soir. En face, les Albanais n’ont rien à perdre, ils auront fort à faire face à des Italiens qui veulent se racheter après l’absence au Qatar en 2022. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Luciano Spalletti reste fidèle à son 4-2-3-1. Capitaine Donnarumma dans le but, Di Lorenzo et Dimarco en latéraux et une charnière Bastoni-Calafiori. Au milieu de terrain, Jorginho et Barella sont associés. En ce qui concerne l’attaque, Frattesi est en soutien de Scamacca, Chiesa et Pellegrini sur les ailes. Chez les Albanais, Sylvinho met en place un 4-3-3. Strakosha dans la cage, Hysaj et Mitaj entourent une charnière Djimsiti-Ajeti. Un milieu de terrain très intéressant avec Bajrami, Ramadani et Asllani. Pour animer l’attaque, Asani et Seferi accompagnent le buteur Broja.

Les compositions

Italie : Donnarumma © - Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco - Barella, Jorginho - Chiesa, Frattesi, Pellegrini - Scamacca

Albanie : Strakosha - Hysaj, Djimsiti ©, Ajeti, Mitaj - Ramadani, Asllani, Bajrami - Asani, Broja, Seferi