OM : Jorge Sampaoli explique les raisons de l'incompréhension Gerson

Recruté l'été dernier contre une belle somme, Gerson est la recrue la plus chère de l'été olympien. Ardemment désiré par Jorge Sampaoli, qui en avait fait sa priorité, le milieu de terrain brésilien s'est installé directement dans le onze de départ depuis le début de la saison de Ligue 1.

Pour autant, il ne performe pas aussi bien que cela. On avait entendu - et regardé quelques matches aussi - qu'il régnait dans l'entrejeu au Brésil et à Flamengo et même si on sent de belles qualités, on a encore du mal à les observer sur le terrain. Joue-t-il trop haut ? Évolue-t-il à son poste de prédilection ?

Ce sont autant de questions qui ont traversé la tête de nombreux observateurs. Mais, après tout, c'est l'entraîneur qui l'a voulu et donc, a priori, il sait où il veut le faire jouer. En conférence de presse d'avant-match contre le LOSC vendredi, la question a été posée au technicien argentin, qui n'y a pas été par quatre chemins.

Sampaoli plaide coupable

« Pour nous, c'est un joueur qui peut jouer à plusieurs hauteurs. Il est organisateur depuis l'axe, c'est là qu'on l'a affronté quand j'entraînais au Brésil. Il a montré un bon niveau, il a été appelé en sélection brésilienne. Ce n'est pas facile, il y a une grosse concurrence. On lui demande qu'il participe plus au jeu et qu'il s'adapte au rythme de la Ligue 1, c'est un championnat plus physique et il y a plus de pressing qu'au Brésil. C'est différent. Il doit se mettre au niveau du tempo. On n'a pas réussi à ce qu'il trouve ce rythme pour qu'il fasse les performances qu'on attend de lui. C'est de la faute de l'entraîneur. On doit le valoriser plus rapidement pour qu'il fasse les différences qu'on attend et c'est pour cela qu'on doit attendre plus d'un joueur comme Gerson », a avoué El Pelado.

Mis au repos contre Galatasaray en milieu de semaine, Gerson a eu un peu de temps pour recharger les batteries. Car là aussi, c'est un petit problème. Il n'a pas eu beaucoup de repos puisqu'il jouait, avant de venir à l'OM cet été, le championnat brésilien qui n'était pas en trêve estivale. Ce dimanche à Lille, et pour la suite de la saison, l'OM aura besoin de lui, c'est une certitude.

