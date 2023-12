Real Madrid : un Ballon d’or refuse de s’enflammer pour Jude Bellingham

Auteur de 17 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues depuis son arrivée en provenance du Borussia Dortmund, Jude Bellingham rentabilise déjà les 103 millions d’euros investis par le Real Madrid pour le déloger de la Ruhr. Une première partie de saison canon qui le place déjà parmi les favoris au sacre final du Ballon d’or 2024. Néanmoins, son compatriote anglais et déjà vainqueur de la sphère dorée, Michael Owen, ne semble pas vouloir s’enflammer pour le milieu de terrain de 20 ans, ajoutant qu’il a encore du chemin à parcourir pour rentrer dans l’histoire du football outre-Manche.

«Jude Bellingham ne serait pas automatiquement meilleur que Gerrard, Lampard et Scholes s’il remporte la Liga, la Ligue des champions et l’Euro 2024 dès l’année prochaine. Mais il gagnerait le Ballon d’Or ! Ces joueurs l’ont fait pendant des années et des années, et ils n’ont jamais baissé de niveau. Ils ont gagné de nombreux titres et ont également remporté la Ligue des champions. Jude est extraordinaire et il n’y a pas de plus grand admirateur que moi, mais nous ne pouvons pas encore dire qu’il est plus décoré que ces joueurs. Il doit le faire pendant cinq, six ou sept ans pour être au même niveau qu’eux», a déclaré le Ballon d’Or 2001 dans un entretien accordé à Boyle Sports.