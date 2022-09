Le Barça libère Martin Braithwaite

Arrivé au FC Barcelone en 2020 en provenance de Leganés, Martin Brathwaite était poussé vers la sortie par ses dirigeants. Mais jusqu’ici, l’attaquant danois s’était accroché à son contrat. Aujourd’hui, les Culers annoncent que leur joueur a été libéré de ses deux dernières années.

«Le Barça et l'attaquant danois ont trouvé un accord concernant la résiliation du contrat les unissant jusqu'à l'exercice 2023/24. Le FC Barcelone tient à remercier publiquement Braithwaite pour son engagement et son implication et lui souhaite bonne chance pour la suite». Le Danois peut désormais s'engager librement avec l'Espanyol.