PSG : Di Meco aurait mis Neymar sur le banc

Au micro de RMC, l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille Eric Di Meco ne comprend pas la titularisation de l'attaquant du Paris Saint-Germain Neymar lors du dernier Classique, terminé sur un match nul (0-0 en match de clôture de la 11e journée de Ligue 1 : «Normalement, un mec comme ça devrait pouvoir aller sur le banc. Mais dans le football aujourd’hui, j’ai l’impression que ce n’est plus possible. Qu’on m’explique pourquoi ce n’est pas possible quand tu es Neymar et que tu n’es pas bon et pas concerné de le mettre sur le banc. D’après moi, il n’était pas apte à jouer. Je l’ai trouvé tellement en difficulté sur les accélérations dimanche soir (face à Marseille), que pour moi ce n’est pas rationnel.»

Le consultant marseillais considère que cette mise à l'écart, même si peu hypothétique étant donné son statut dans le vestiaire parisien, pourrait lui permettre de revenir sur de bien meilleures bases : «Il ne peut pas jouer au football. Il a un problème physique et quand c’est le cas tu ne mets pas le mec sur le terrain. Je pense que ça lui ferait du bien (d'être mis sur le banc, ndlr). C’est compliqué de le mettre sur le banc. Mais je pense qu’il faut qu’il se soigne, le laisser un peu à la maison, le mettre un peu au frais. Faire en sorte qu’il se remette au football. Il faut qu’il redevienne un joueur de foot. »