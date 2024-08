Bayern : Coman accepte de rejoindre Al-Hilal

Neymar, Milinkovic-Savic, Mitrovic, Malcom, Ruben Neves, Renan Lodi, Yassine Bounou, et depuis peu João Cancelo. Al-Hilal dispose d’un des effectifs les plus garnis en joueurs de classe mondiale. Et ce n’est visiblement pas fini. En effet, après s’être mis d’accord avec le Bayern Munich, le club saoudien a obtenu le "oui" de Kingsley Coman, comme le rapporte L’Equipe.

L’ailier français, âgé de 28 ans, réfléchissait depuis plusieurs jours à la proposition saoudienne, après avoir accepté de quitter le Bayern Munich. Le club bavarois avait en effet décidé de céder son joueur en cas d’offre intéressante cet été. Visiblement, la réflexion de Coman a abouti à une réponse positive, même s’il existe encore des détails à régler.