Conflit israélo-palestinien : l’Algérie va aider la sélection palestinienne

Les hommages et les soutiens se multiplient sur la planète football depuis le weekend dernier où le conflit israélo-palestinien a connu une inquiétante escalade entre les attaques du Hamas et les ripostes israéliennes. Plusieurs acteurs et organisations du ballon rond ont réagi et la Fédération algérienne de football (FAF) a fait une grande annonce ce dimanche. Sur demande de la fédération palestinienne, l’Algérie accepte d’accueillir les prochaines rencontres de la sélection palestinienne, notamment le match contre l’Australie, prévu le 21 novembre 2023 dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

«Suite à la demande formulée par le Président de la Fédération palestinienne de football, M. Jibril Rajoub, la FAF a décidé d’accueillir en Algérie tous les matches officiels et non officiels rentrant dans le cadre de la préparation de la sélection palestinienne de football aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026 et de la Coupe d’Asie des nations 2027», est-il écrit dans le communiqué officiel de la FAF sur son site.