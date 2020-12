OL : Lucas Paqueta raconte son premier but

La suite après cette publicité

Arrivé cet été à l'OL après une aventure compliquée à l'AC Milan, Lucas Paqueta n'a pas mis longtemps à s'intégrer et à devenir un élément essentiel du groupe de Rudi Garcia. Le milieu de terrain enchaîne les bonnes prestations.

Mercredi soir face à Nantes, il a encore été au four et au moulin. Un match particulier pour le Brésilien qui a d'ailleurs marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. Un moment fort pour lui !