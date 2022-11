EdF : Axel Disasi et Youssouf Fofana encensent Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Ousmane Dembélé (25 ans) impressionne tout le monde en équipe de France. Convoqué par Didier Deschamps pour représenter les Bleus au Qatar, à l'occasion de la Coupe du monde 2022, l'attaquant du FC Barcelone a été couvert d'éloges par deux de ses compatriotes présents en conférence de presse ce samedi. Les deux joueurs de l'AS Monaco, Axel Disasi (24 ans) et Youssouf Fofana (23 ans), très à l'aise face aux journalistes, ont en effet dit tout le bien qu'ils pensaient du champion du monde 2018. « On connait tous sa qualité. Sur les premiers entrainements, je peux vous dire que ses crochets... c'est vrai ! On va s'appuyer sur lui pour faire une grande compétition », a d'abord expliqué l'ancien Rémois.

« C'est vraiment impressionnant ce qu'il fait, on ne sait jamais s'il va aller à gauche ou à droite. C'est un danger permanent dans 30 derniers mètres, on ne sait pas où l'emmener, on ne sait pas quoi faire. Il ne faut pas le laisser prendre de la vitesse, sinon c'est trop tard pour le rattraper. Moi, je le regarde comme un spectateur », a ensuite confirmé Fofana, avant d'en dire plus sur l'importance de "Dembouz" avec les Bleus. « Dans son club, tout ce qui est question de discipline, il a rectifié. Ici, il est venu avec cette discipline-là. C'est quelqu'un de très moqueur qui met vite à l'aise en dehors du terrain. C'est limite lui qui met à l'aise les nouveaux, on est tous très contents de l'avoir durant cette compétition. »