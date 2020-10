Didier Deschamps appuie Thomas Tuchel pour Presnel Kimpembe

Dans moins de 24h, l’équipe de France affrontera dans son antre, le Portugal dans un match comptant pour la 3e journée de Ligue des Nations. Et comme avant chaque match, les sélectionneurs n’échappent pas à la traditionnelle conférence de presse. Présent ce samedi après-midi, Didier Deschamps a évoqué la progression de quelques-uns de ses joueurs, parmi lesquels le défenseur parisien Presnel Kimpembe. Et lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il était d’accord avec les propos de Thomas Tuchel, qui avait avoué trouver le Titi parisien plus performant dans les « petits matches », le sélectionneur de l’équipe de France reconnaît que le défenseur a progressé.

«Il l’a déjà été (titulaire chez les Bleus). Comme en équipe de France, on a que des grands matches, c’est important aussi. Il a gagné en concentration et en maîtrise. Je suis d’accord avec lui (Tuchel), mais ça fait un moment qu’il est avec nous. Il n’a pas débuté tous les matches mais certains, et ça fait parti de l’évolution qui est la sienne, dans son registre. Sur la concentration et sur la durée, c’est certainement là où il avait une grosse marge de progression.» Des mots qui devraient faire plaisir au défenseur parisien, devenu un élément essentiel au sein de l'effectif du PSG.