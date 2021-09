Antoine Kombouaré est fan de Kylian Mbappé

Auteur de deux victoires probantes face à Angers (4-1) puis contre Brest (3-1), le FC Nantes tentera de poursuivre sa très bonne série, ce dimanche, sur la pelouse de Reims à l'occasion de la huitième journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse, ce vendredi matin, Antoine Kombouaré a répondu aux questions relatives à la rencontre de ce week-end, mais a également été amené à réagir aux propos de Frédéric Antonetti qui n'avait pas été tendre envers le comportement de Kylian Mbappé à l'issue du match remporté par le PSG face à Metz (2-1). Une sortie que le coach des Canaris peut comprendre au regard de la situation sportive des Grenats, mais qu'il ne valide pas, bien au contraire... À en croire ses propos, KM7 dispose d'un état d'esprit irréprochable.

La suite après cette publicité

«Ce sont les propos de Frédéric Antonetti dans un contexte bien particulier où eux jouent contre le PSG ok ? Contre le PSG, ils perdent dans des conditions difficiles à accepter donc c’est pour ça, il y a ce qu’il dit à chaud et puis après on verra bien ce qui pensera après avoir digéré cette défaite parce qu’en plus ils sont mal classés aujourd’hui. Moi, les rares fois où j’ai eu à discuter avec Kylian Mbappé ou à le croiser sur un terrain, je n’ai jamais vu ce comportement-là, c’est un garçon qui est super bien éduqué, c’est un très bon mec, moi je n’ai jamais eu de soucis et puis les joueurs, les équipes que j’ai dirigés, c’était pareil quand on le croisait, c’est un super gamin, super respectueux, super état d’esprit donc moi j’ai rien à dire à ce sujet là.»