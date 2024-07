Manchester City a revu le prix de João Cancelo à la baisse

Prêté par Manchester City au FC Barcelone durant l’exercice 2023-2024, João Cancelo n’a pas été conservé par le club catalan… et ne le sera pas non plus du côté des Cityzens. Pep Guardiola, avec qui l’entente n’est plus au beau fixe depuis des années, ne compte pas sur le Portugais pour la saison à venir. Pour enfin se débarrasser de lui, les champions d’Angleterre auraient baissé leurs exigences, demandant ainsi 20 millions d’euros pour le Portugais, au lieu de 30, d’après Sport.

Le FC Barcelone, par l’intermédiaire de Déco, souhaiterait s’attacher définitivement ses services et croit en ses chances de conclure l’affaire. Mais un autre concurrent aurait fait son entrée dans ce dossier, la Juventus. Un club que connaît très bien le latéral de 30 ans puisqu’il a disputé 34 rencontres avec le club turinois durant la saison 2018-2019.