JO 2024 : Argentine-Maroc n’est pas terminé !

Tandis que tous les joueurs sont rentrés aux vestiaires et que l’arbitre a sifflé la fin de la rencontre, le match Argentine-Maroc ne serait apparemment pas terminé. D’après le site officiel des Jeux Olympiques, un hors-jeu litigieux serait à l’étude sur le dernier but argentin (90 + 15'). Medina qui pensait avoir égalisé et sauvé son équipe pourrait donc voir son but être refusé, après le coup de sifflet final.

Dans cette situation inédite, le stade Geoffroy-Guichard a été évacué et le match devrait reprendre pour environ 4 à 5 minutes selon les informations de L’Équipe. Au moment du dernier but, la tension est fortement montée en tribune et un pétard a été jeté vers le banc argentin sans pour autant blesser qui que ce soit, heureusement. Cette première journée de football des JO commence décidément sous les meilleurs hospices…