Équipe de France : le retour remarqué de Kylian Mbappé devant la presse

Nommé capitaine de l’équipe de France depuis la retraite internationale annoncé par Hugo Lloris, Kylian Mbappé (24 ans) était présent devant les médias avant la rencontre de qualifications à l’Euro 2024 contre Gibraltar, à Nice, ce samedi (20h45). Le néo-capitaine des Bleus ne s’était pas prêté à cet exercice depuis le 15 juin dernier et avait donc été absent pendant les trois derniers rassemblements, soit cinq mois après sa dernière prise de parole chez les tricolores.

Questionné à ce sujet, l’attaquant du Paris Saint-Germain s’est expliqué. «Je suis venu en juin, j’avais annoncé que je n’allais pas venir à toutes les conférences de presse. Antoine Griezmann, qui connaît plutôt bien cet exercice, a fait les trois suivantes, il y a eu aussi des nouveaux leaders, comme Mike Maignan ou Aurélien Tchouaméni. Le coach m’a demandé de revenir, alors je suis revenu», a-t-il d’abord annoncé, avant d’expliquer qu’il souhaitait partager le leadership.

«C’était une volonté de partager le leadership, je ne me cache de rien, j’assume. Je n’ai pas peur de venir ici, mais l’équipe de France n’est pas mon équipe, elle n’appartient à personne, on a laissé la porte ouverte à d’autres joueurs», a ajouté l’attaquant de 24 ans. Dans un style décontracté, Kylian Mbappé s’est même permis quelques blagues avec les médias et n’a pas manqué de faire le show en envoyant piques aux journalistes sur les questions pointilleuses.

Et notamment sur son avenir au Paris Saint-Germain. «Ce n’est pas l’actualité de l’équipe de France. Si vous avez cette question, il faut venir au Campus PSG et j’y répondrai. Le pays avant tout, non ?», a-t-il sèchement répondu. Pour le reste, outre les éloges envers Marcus Thuram et Warren Zaïre-Emery, Mbappé n’a pas montré de rancune après sa troisième place au dernier Ballon d’Or. «Le soir de la Coupe du monde, je savais que Lionel Messi avait remporté le Ballon d’or, Erling Haaland fait lui aussi une grosse saison, moi aussi, mais à côté d’un Mondial remporté par Leo Messi, ça ne pèse pas lourd».